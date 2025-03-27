Atölyenin yapım aşamasındaki çatısı çöktü: 1'i ağır, 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi'nde meydana geldi. Atölyenin çatısı yapım aşamasında henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çatı malzemelerinin altında çalışan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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