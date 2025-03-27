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        Atölyenin yapım aşamasındaki çatısı çöktü: 1'i ağır, 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da demir doğrama atölyesinin çatısı, yapımı sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:25
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        Atölyenin yapım aşamasındaki çatısı çöktü: 1'i ağır, 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da demir doğrama atölyesinin çatısı, yapımı sırasında çöktü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi'nde meydana geldi. Atölyenin çatısı yapım aşamasında henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çatı malzemelerinin altında çalışan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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