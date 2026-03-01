Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 14:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

        Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım Çayı ve çevresinde sürüyor.

        Dron destekli aramalarda 54 personel yer alıyor.

        Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi

        Benzer Haberler

        'Kaçak kullanım' iddiası ile doğal gaz sayacı sökülen aile mağdur oldu
        'Kaçak kullanım' iddiası ile doğal gaz sayacı sökülen aile mağdur oldu
        Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 22'nci gününde
        Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 22'nci gününde
        Diyarbakır'da kayıp engelli, 22'nci günde 46 kişilik ekiple aranıyor
        Diyarbakır'da kayıp engelli, 22'nci günde 46 kişilik ekiple aranıyor
        Diyarbakır'da iş yerinde yangın
        Diyarbakır'da iş yerinde yangın
        Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
        Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
        Diyarbakır'da kadınlar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde tarihin izini sürüy...
        Diyarbakır'da kadınlar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde tarihin izini sürüy...