4 bin 200 öğrenciye oyunlarla afet eğitimi

DİYARBAKIR’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Arama Kurtarma Birimi'nde (MEB AKUB) görev yapan 30 gönüllü öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Hikayelerle ve Oyunlarla Afet Eğitimi’ projesi kapsamında 4 bin 200 öğrenciye afet bilinci aşıladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB'da görev yapan 30 gönüllü öğretmen, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik, eğitim çalışması düzenledi. UNICEF iş birliğiyle düzenlenen ‘Masallarla Afet Farkındalık Eğitimi Projesi’ kapsamında, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar, hikaye, masal ve oyunlarla öğrencilere anlatıldı. Okul okul gezen ekipler, öğrencilere afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilendirme yaptı. Sur ilçesindeki Şehit Hava Pilot Oğuz Yenen İlkokulu ve ana sınıfında düzenlenen eğitimde ekipler, afetlere karşı öğrencileri bilgilendirip, senaryo gereği meydana gelen yıkıcı bir deprem sonrası tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra öğrencilerin motivasyonu için oyun oynadı.

‘PROJEYLE HEM ÖĞRENİYORLAR HEM EĞLENİYORLAR’

2024-2025 eğitim öğretim döneminde bugüne kadar 4 bin 200 öğrenciye eğitim verildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Berhuni, "Arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı ile UNİCEF iş birliğiyle geliştirilen bir projede ilkokul ve okul öncesi öğrencilerimize deprem farkındalığı noktasında çalışmalar yürütmekte. Çalışmalarda kutu oyunları, masal ve hikaye eşliğinde MEB AKUB'taki arkadaşlarımız sınıflarda çök, kapan, tutun çalışmalarıyla deprem farkındalığını öğretmektedir. Amacımız bunu öğretmek ve öğrencilerin akranlarına bunu paylaşmak. Şu ana kadar 4 bin 200 öğrencimize ulaştık. Arkadaşlarımız gönüllülük esasına bağlı çalışıyor. Gittikleri bütün okullarda büyük teveccüh görüyorlar. Arkadaşlarımız sınıf ortamında çalışmalar yürütüp eğlenceli oyunlarla eşlik ediyorlar. Bu projeyle hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar. Hedefimiz bütün öğrencilere ulaşmaktır" dedi. ‘SABAH OKULLARI GEZİP AFET BİLİNCİNİ GÖSTERİYORUZ, ÖĞLEDEN SONRA DERSLERİMİZE GİRİYORUZ’