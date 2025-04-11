Diyarbakır'da, 14 yaşındaki Gülçiçek'in kaçırıldığı iddiası

DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde lise öğrencisi Gülçiçek Ç. (14), okula gittikten sonra evine dönmedi. Dayısı Mustafa Ç., yeğeninin M.Y. (28) tarafından kaçırıldığını öne sürüp, şikayetçi oldu.

Olay, 7 Nisan’da Çermik ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası’ndaki evinden servisle okuluna giden Çermik Kız Meslek Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Gülçiçek Ç., eve dönmedi. Ailenin ihbarıyla Gülçiçek’in bulunması için çalışma başlatıldı. Dayısı Mustafa Ç., gelen bir telefonla yeğeninin M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiğini belirterek, “Yeğenim 7 Nisan günü sabah okula gitmek için servis aracıyla okulun önünde inmiş. Sonra kendisinden bir türlü haber alamadık. Aynı gün saat 15.00’te, gelen bir telefonla kızımızın kaçırıldığı haberi bize ulaştı. Emniyet ve jandarmaya gereken yerlere şikayette bulunduk. Bu konuda yardım istiyoruz. Annesi ve babası perişan haldedir. Gereğinin yapılması ve yeğenimin bulunması için siz değerli büyüklerimizden yardım istiyoruz” dedi.