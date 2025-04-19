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        Diyarbakır'da, 8 aydır yakalanamayan dananın kaçtığı anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da, 4 aylıkken içinde olduğu ahırın duvarlarının yıkımı sırasında seslerden korkan dana, kendisini dışarı çıkaran sahibi Sıdıka Kurt'a tekme atıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:35
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        Diyarbakır'da, 8 aydır yakalanamayan dananın kaçtığı anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'da, 4 aylıkken içinde olduğu ahırın duvarlarının yıkımı sırasında seslerden korkan dana, kendisini dışarı çıkaran sahibi Sıdıka Kurt’a tekme atıp kaçtı. 8 aydır yakalanamayan dananın kaçışına kameralara yansıdı.

        Olay, Sur ilçesi kırsal Erimli Mahallesi’nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde mahallede bazı evler ve ahırlar zarar gördü. Sıdıka Kurt, ahırını yıkmak için Eylül 2024’te ekipleri çağırdı. İş makinelerinin yıktığı ahırdaki 4 aylık dana, seslerden dolayı korktu. Dışarı çıkması için kendisine kapıyı açan sahibi Sıdıka Kurt’u tekmeleyip yere düşüren dana, kaçtı. Mahallelinin de çabalarına rağmen dana, 8 aydır yakalanamıyor. Dananın kaçma anları ise kameraya yansıdı. Sıdıka Kurt’un akrabası olan Mehmet Ayhan, “Depremden dolay çoğu evimiz hasar gördü. İneğin kaldığı yer de zarar gördüğü için iş makinesini çağırdılar ve duvarlarını kırdılar. Bu yıkım yapılırken hayvan da içerdeydi. Seslerden dolayı panikledi. Sahibi kapıyı açınca ona da vurup kaçtı. Kaçtıktan sonra yabanileşiyor. Bizim çobanlarımız görüyor ama insanları görünce kaçıyor. 3 kilometre boyunca yaklaşamıyorsun ve kaçıyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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