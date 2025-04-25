Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında (4)

        13SAAT SÜREN DURUŞMA 2 MAYIS'A ERTELENDİDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması 13 saat sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında (4)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        13SAAT SÜREN DURUŞMA 2 MAYIS’A ERTELENDİ

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması 13 saat sürdü. Duruşmada 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli 7 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Kontrolden çıkan otomobil inşaata girdi: 4 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil inşaata girdi: 4 yaralı
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen...
        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen...
        Diyarbakır'da 8 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı
        Diyarbakır'da 8 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı
        Diyarbakır'da "Çüngüş'ten Gazzeli çocuklara destek" kermesi düzenlendi
        Diyarbakır'da "Çüngüş'ten Gazzeli çocuklara destek" kermesi düzenlendi
        Çermik Belediyesi "Halk Soruyor Belediye Başkanı Cevaplıyor" etkinliği düze...
        Çermik Belediyesi "Halk Soruyor Belediye Başkanı Cevaplıyor" etkinliği düze...
        Çermik'te muhtarlar buluşması toplantısı yapıldı
        Çermik'te muhtarlar buluşması toplantısı yapıldı
        'İlham Veren Buluşmalar' etkinliğinin ikincisi Diyarbakır'da yapıldı
        'İlham Veren Buluşmalar' etkinliğinin ikincisi Diyarbakır'da yapıldı