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        Kantin işletmecisi tacizden gözaltına alındı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen kantin işletmecisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:25
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        Kantin işletmecisi tacizden gözaltına alındı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen kantin işletmecisi A.Ö. (60), gözaltına alındı.

        Bismil ilçesindeki bir ilkokulda 2 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı. Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı. A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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