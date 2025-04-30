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        Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIDiyarbakır'ınBismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:35
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        Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Diyarbakır'ınBismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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