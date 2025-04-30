Kantin işletmecisi tacizden tutuklandı (2)
TUTUKLANDIDiyarbakır'ınBismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'ınBismil ilçesinde 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi A.Ö. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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