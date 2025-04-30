DEM Partili Bakırhan: Barışı toplumsallaştıracağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Olumsuz kimi pratiklerle, söylemlerle karşılaşabiliriz. Bunlar bizi korkutmalı, uzaklaştırmamalıdır. Biz toplumu savunacağımız gibi toplumu örgütleyeceğiz. Barışı toplumsallaştıracağız. Barış toplumsallaşırsa art niyetli olanlar bir süreci başka amaçlarla yapmak isteyenler bunu yapamaz. Çok önemli bir çağrı önümüzde duruyor” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Kayapınar ilçesindeki Amed Şehir Tiyatrosu’nda 'Gençlik Buluşması' gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından söz alan Bakırhan, kendilerini yeni bir dönemin beklediğini belirterek, "Ne mutlu Kürt ve Türk gençlerine, ne mutlu bugün barışı mümkün kılanlara, ne mutlu bugün işte barış sürecinin başarıya ulaşması için emek ve çaba sarf ederek Türkiye’nin demokratikleşmesini, Kürt sorunun demokratik yollarla çözümü için emek harcayan gençlere ve halklarımıza diyorum. Demokrasisini sağlamış, siyasetini demokratikleştirmiş, kendi ülkesindeki bütün haklara ve inançlara eşit davranan ülkeler ne sarsılır ne Orta Doğu’daki bu girdaba kapılır ne de hegemonik güçlerin oyununa zemin oluşturmaz. İşte Öcalan’ın yaptığı çağrıyla bunu ifade ediyor. Öcalan bu girdabı uzun süre önce gördü. Türk ve Kürt haklarını birlikteliği ittifakı diğer halklar ve inançlar dahil olmak üzere kendi arasındaki demokratik zeminin, hukukun bu fırtınadan, bu girdaptan en az zararla çıkabileceğini düşünerek yeni bir sürecin kapısını araladı. Yeni bir başlangıç yaptı. Tabii ki haklı olarak belki sizin içinizde de vardır. İnsanlar soruyor, sorguluyor. Bu dönem niye böyle oldu, böyle bir başlangıca niye ihtiyaç duyuldu sorusunu sürekli duyuyoruz. Bu dönemi, bu süreci anlamayan, algılamayan bu ve bu süreç karşısında sağlam demokratik bir irade, yeni bir yol ve yöntem bulamayanlar da yıkılır diyor. 27 Şubat çağrısı da hepimize yeni bir dönemin, yeni bir sürecin aslında başladığını ve bu süreçten en başta Kürtlerin, halkların, Alevilerin, diğer inançların en az zararla çıkmasının kapısını araladı" dedi.