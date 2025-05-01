Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Batman'da fırtına; çatı ve ağaçlar, araçların üzerine devrildi

        DİYARBAKIRve Batman'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Batman'da fırtına; çatı ve ağaçlar, araçların üzerine devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIRve Batman'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır'da, fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Çöp kutuları yola savrulurken, bazı ağaçların dalları da fırtınaya dayanamayarak kırıldı. Yaya ve sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

        OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

        Batman'da da fırtına nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda ortadan kırılan ağaç, park halindeki 06 BOF 950 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobil hasar görürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
        Diyarbakır'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
        Bakırhan: Emek sorununun olmadığı bir Türkiye'de Kürt sorunu da çözülür
        Bakırhan: Emek sorununun olmadığı bir Türkiye'de Kürt sorunu da çözülür
        Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Doğu ve Güneydoğu'da 1 Mayıs kutlamaları
        Doğu ve Güneydoğu'da 1 Mayıs kutlamaları
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 20 kilometrelik takiple yakalandı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 20 kilometrelik takiple yakalandı
        Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı
        Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı