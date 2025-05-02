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NarinGüran cinayeti ile 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.
NarinGüran cinayeti ile 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.
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