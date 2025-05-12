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        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler: İnşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşuruz

        DİYARBAKIR'da 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, "Allah'a şükürler olsun, PKK kendini feshetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:00
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        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler: İnşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşuruz
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        DİYARBAKIR'da 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, "Allah'a şükürler olsun, PKK kendini feshetti. Artık çocuklarımıza sarılacağız. Bugün mutlu haberi aldık. İnşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşuruz ve çifte bayram yaşarız" dedi. Oğlu Ramazan için nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ ise “PKK'nın silah bırakması bizim çocukların dönüşüdür” dedi.

        Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 382 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 79 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 61 aile, çocuğuna kavuştu.

        Evlat nöbetini 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için sürdüren Nihat Aydın, "6 yıldır bu haberi bekliyorduk. Allah'a şükürler olsun, PKK kendini feshetti. Bu konuda Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın büyük emeği oldu. Evlatlarımız ve tüm gençler için ellerinden geleni yaptılar. İnşallah bundan sonra biz de çocuklarımıza kavuşuruz ve inşallah bir daha bugünlere dönmeyiz. Devletimiz büyüktür. Her zaman tek bayrak, tek millet, tek devlet diyorduk. Artık çocuklarımıza sarılacağız. Bugün mutlu haberi aldık. İnşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşuruz ve çifte bayram yaşarız" dedi.

        'PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI BİZİM ÇOCUKLARIN DÖNÜŞÜDÜR'

        1 Haziran 2015’te kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetine katılan Mevlüde Üçdağ ise "6 yıldır burada mücadele ettik. İlk geldiğimizde 'Ya zafer ya ölüm' demiştik. Çok şükür bugünü de gördük. PKK'nın silah bırakması bizim çocukların dönüşüdür. Çocuğuma kavuşacağımı her zaman hayal etmiştim. Umudumu kaybetmemiştim" diye konuştu.

        Kandırılarak 10 yıl önce dağa götürülen Doğan Güger için eylemini sürdüren annesi Sultan Güger de "Çocuğumuzu almadan eylemimizi sonlandırmayacağımıza ant içtik. İşte o gün geldi. İnşallah çocuklarımıza kavuşacağız. Fesih haberi alır almaz evde duramadım ve çadıra geldim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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