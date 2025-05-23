Tülay Hatimoğulları: Toplumun tamamı tarihi bir ana tanıklık ediyor

DEMParti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Öcalan'ın gerçekleştirmiş olduğu çağrı çok önemli bir çağrı. Ve bu çağrının akabinde Türkiye'de silahların susması, barışın konuşması ve aynı zamanda bir demokratik toplum yapısına doğru bir değişim ve dönüşüm yaşamamız için bugün Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp, baktığımızda en önemli dönemeçlerden birini yaşamaktayız. Toplumun tamamı tarihi bir ana tanıklık ediyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Sezai Karakoç Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Kadın Toplantısı’na katıldı. Toplantıya ayrıca Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak ve bazı belediyelerin kadın eş başkanları ile partililer katıldı. Burada konuşan Hatimoğulları, "Buradan özellikle kayyumcu zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Bugün barışın ve demokratik toplumun, toplum sürecinin konuşulduğu bir dönemde kayyumcu anlayış ve baskıcı rejimin gerçekten artık faaliyetlerinin son bulması gerekiyor. Bugün atılacak en temel adımlardan birisi, bu sürece dair kayyum yasasının bir an önce lağvedilmesi ve atanmış kayyumların geri çekilmesi, gitsinler valilik yapsınlar, kaymakamlık yapsınlar, halkın seçmiş olduğu belediye eş başkanları görevlerinin başına gelsin. Bu toplumun en doğal hakkıdır. Ve bizler ümit ediyoruz ki özellikle barışı konuştuğumuz bugünlerde, demokratikleşme paketlerinin konuşulduğu bugünlerde, bu kayyum rejiminden bir an önce vazgeçilir. Biz HDP döneminde de şimdi DEM döneminde de kayyum rejimiyle ne yazık ki çok tanış olduk. Şimdiyse kayyumcu zihniyetin ve anlayışın batıda hızla yayıldığını görebiliyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz ve yine 14 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük gerçekleşen operasyonu asla doğru bulmadığımızın burada bir kez daha altını çiziyoruz" dedi.