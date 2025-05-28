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        Beton pompasının haznesine sıkışan operatör, öldü

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık (42) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:20
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        Beton pompasının haznesine sıkışan operatör, öldü
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık (42) hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında meydana geldi. Operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi. Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılık’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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