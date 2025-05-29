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        Diyarbakır'da zincirleme kaza; 6 yaralı

        DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:03
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        Diyarbakır'da zincirleme kaza; 6 yaralı
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        DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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