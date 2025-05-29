Eski müdüre 'irtikap' suçundan 4 yıl 2 ay hapis

DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesinde eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, servis taşımacılığı işi yapan Y.A.’dan ihaleyi kazanması karşılığında para talep ettiği ve seri numaraları alınmış 25 bin TL ile yakalanmasının ardından ‘irtikap’ suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dicle ilçesinde servis taşımacılığı işi yapan Y.A., 2022'de dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari’nin taşıma ihalesini kazanması karşılığında kendisinden 25 bin lira para talep ettiğini, vermediği takdirde ihaleye giremeyeceğini söylediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri de fiziki takip yaptı. Bir pastanede yapılan buluşmada Y.A., seri numaraları önceden alınmış 125 adet 200 TL’lik banknotların olduğu zarfta bulunan paraları Ensari’ye teslim etti. Ardından operasyon yapan polis, bu paralarla yakaladıkları Ensari'yi gözaltına aldı. Muhammed Ensarı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Muhammed Ensari hakkında ‘irtikap’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın 7 Haziran 2023’te yapılan ilk duruşmasında Ensari tahliye edildi.