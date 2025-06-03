Düştüğü sulama kanalında kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu

Olay, dün sabah saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Güzderesi Mahallesi yakınında meydana geldi. Yusuf Bilgin, DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, ANDA, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun debisi düşürülürken, aramalar gece boyu devam etti.

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