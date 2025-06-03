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        Düştüğü sulama kanalında kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde dün sulama kanalına düşüp kaybolan Yusuf Bilgin'in (45) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:05
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        Düştüğü sulama kanalında kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
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        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde dün sulama kanalına düşüp kaybolan Yusuf Bilgin'in (45) cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün sabah saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Güzderesi Mahallesi yakınında meydana geldi. Yusuf Bilgin, DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, ANDA, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun debisi düşürülürken, aramalar gece boyu devam etti.

        25 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Genişletilen arama çalışmalarında ANDA ekipleri, kaybolduğu yerin yaklaşık 25 kilometre uzaklığındaki kırsal Düzalan Mahallesi yakınlarında Bilgin’in cansız bedenini buldu. Bilgin’in cenazesi, sudan çıkarılıp otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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