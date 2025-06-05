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        Bayram öncesi uzmanından 'maytap' uyarısı: Körlüğe neden olabilir

        DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:30
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        Bayram öncesi uzmanından 'maytap' uyarısı: Körlüğe neden olabilir
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        DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Umut Dağ, bayramlarda yaralanmaların yaklaşık 10 kat arttığını ve bunun yüzde 10’unu da göz travmalarının oluşturduğunu belirterek, “Bunların en sık nedeni bayramlarda çocukların bayram harçlığı ile ilgilerini çeken, satışı yasak olan maytap, torpil, mantar tabancası ve boncuk atan tabancalar gibi oyuncaklar ile oynamaları sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar çok ciddi görme kayıplarına, hatta körlüğe neden olabilir” dedi.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Umut Dağ, tüm vücut yaralanmalarının yüzde 10’unu göz travmaları oluşturduğunu, bunun da yaklaşık 3’te 1’ini çocukluk dönemi göz travmalarının oluşturduğunu söyledi. Doç. Dr. Dağ, özellikle bayramlarda yaralanmaların yaklaşık 10 kat arttığını ifade ederek, bunun en önemli nedeninin çocukların satışı yasak olan ancak özellikle sokak aralarındaki bakkallarda satılan maytap, torpil ve boncuk atan tabancalarla oynamaları sonucu meydana geldiğini söyledi.

        ‘CİDDİ GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR’

        Doç. Dr. Dağ, bu tip yaralanmaların ciddi görme kayıplarına neden olabileceğini belirterek, “Bunlar, çocukların bayram harçlığı ile ilgilerini çeken, satışı yasak olan maytap, torpil, mantar tabancası ve boncuk atan tabancalar gibi oyuncaklar ile oynamaları sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar çok ciddi görme kayıplarına, hatta körlüğe neden olabilir. Kurban Bayramı’nda da yetişkinlerin göz yaralanmalarında da artış yaşanıyor. Bunun en sık nedeni kurban kesimi sırasında kurbanı zapt edememe sonucu hayvanın tekmesi, boynuzu ve başıyla oluşturduğu yaralanmalardır. Diğer bir yaralanma şekli ise kurban eti parçalanması sırasında kırılan kemik parçalarının oluşturduğu yaralanmalardır. Bayramlarda ortaya çıkan bu tür yaralanmalar, basit tedbirlerle ve önlemlerle büyük ölçüde önlenebilir. Ailelerin bu konuda yapacakları en önemli şey, bu tür yanıcı ve patlayıcı oyuncakları çocuklardan uzak tutmalarıdır. Kurban kesimleri, kurumlarca önerilen kesim yerlerinde yapılmalıdır. Koruyucu ekipmanlı, profesyonel kişilerce yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

        ‘GÖZ OVUŞTURULMAMALI’

        Doç. Dr. Dağ, tüm önlemlere rağmen yaralanmaların gerçekleşmesi halinde panik yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Göz ovuşturulmamalıdır. Göze batan yabancı cisimler, çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Göze baskı uygulanmamalıdır. Temiz gazlı bir bez ile baskı yapılmadan göz kapatılıp en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Bu tür yaralanmalar çok ciddi körlüklere neden olabilir. Bu tür yaralanmalarda kapak yaralanmaları, korneal epitel yaralanmaları, hatta korneal yırtıklara, göz içi kanamalara, retinal yırtıklara neden olabilir. Bu da ileriki dönemlerde görme işlevinin tamamen kaybına veyahut gözün küçülmesine neden olabilir. Bu da kişi açısından hem sosyolojik hem psikolojik bazı sorunlara neden olabilir. Bu yönüyle ailelerimizin çok dikkatli olmaları lazım” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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