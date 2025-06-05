Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti (4)

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) oldukları belirlendi. Anne ve 3 çocuğunun Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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