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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti (4)

        ANNEVE 3 ÇOCUĞUNUN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUDiyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) oldukları belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 23:33 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:33
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti (4)
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        ANNEVE 3 ÇOCUĞUNUN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) oldukları belirlendi. Anne ve 3 çocuğunun Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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