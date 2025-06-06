Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anları anlattı (2)

‘HERKATINDA YANGIN VARDI’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, belediye önünde beraberinde eş başkan ve meclis üyesi Doğan Hatun, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Safiye Akdağ ve DEM Parti İl Başkanı Abbas Yeşil ile birlikte anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama yaptı.

Bucak, yangının mesken yangını değil elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple bina yangını olduğunu söyleyerek, “Öncelikle bizi derinden etkileyen ve 4 canımızı kaybettiğimiz bu yangın faciasında kederli aileye başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda yaralı olarak hastanelere yatırılan yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. İhbar dün saat 18.08'de 112 komuta merkezine düşmüş olup akabinde saat 18.11'de 112 komuta merkezi tarafından itfaiye birimlerine bildirilmiştir. Ekiplerimiz ihbarı aldıktan bir dakika sonra 18.12 olay yerine doğru hareket etmiş olup saat 18.17'de olay yerine varmıştır. 3’ü merdivenli, 6 adet arazöz araç ve 44 itfaiye eri ile müdahaleye başlanmıştır. Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı ne yazık ki yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların ne yazık ki çok yoğun olması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği konusunda ikazlarda bulunulmuş, mahsur kalan vatandaşlar için balkonlara yönlendirmeler başlamıştır. Yönlendirilen vatandaşlarımızın balkonlardan merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliyeleri gerçekleştirmiştir. Eş zamanlı olarak yine apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorları da kontrol edilerek panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımız tespit edilmiştir. Onların temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyeleri sağlanmıştır. Ne yazık ki maalesef bütün çabalara rağmen bu 21 kurtarılan vatandaşımızın 4’ünü kaybetmiş bulunmaktayız. Mesken yangını olarak 112 komuta merkezine bildirilmiş olan yangın ihbarı, olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil ne yazık ki elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple 13 katlı binanın her katında bina yangını olduğu görülmüştür. Bu bir daire veyahut konut yangını değil komple bir bina yangınıdır” dedi.

‘YANMAZ KABLO YERİNE YANICI ÖZELLİKTEKİ KABLO KULLANILMIŞ’ Bucak, tespit ettikleri birtakım eksiklikleri de paylaşarak, “Binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman, ısı tahliyesini ne yazık ki engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmayışı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmayışı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste bırakılarak çatıya kadar çekildiği gözlemlenmiştir. Yine elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken mevzuata göre açık olması gereken boşluk beton ile kısmen kapatılmıştır. Her katta beton ile kapatma mevcuttur. Köşelerden kırılarak kablolar çekilmiştir. Kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasitesi olarak yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu yine tespit edilmiş bulunmaktadır. Ne yazık ki elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp çeşitli eşyaların bırakıldığı piknik tüpü, ütü masası ve bebek arabalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde biriktirildiği tespitlerin arasındadır. Daha detaylı pek çok tespit mevcuttur. Bu tespitlerimizin hepsini ve detaylı itfaiye raporumuzu kamuoyuyla ileriki günlerde paylaşacağız” diye konuştu