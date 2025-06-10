Kesilmek isterken kaçan keçi damdan düştü; o anlar kamerada
DİYARBAKIR'da kurbanlık keçi, kesilmek istediği sırada sahibinin elinden kurtulup, 2 katlı evin damından düştü.
DİYARBAKIR'da kurbanlık keçi, kesilmek istediği sırada sahibinin elinden kurtulup, 2 katlı evin damından düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 8 Haziran'da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı için canlı hayvan borsasından alınan keçi, kesilmek üzere 2 katlı bir binanın damına götürüldü. Ayakları bağlanacağı sırada sahibinin elinden kurtularak kaçan keçi, damdan düştü. Sahibi, yaralanan keçiyi tedavi için veterinere götürürken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen bir kişinin de keçinin üzerine düşmesinden saniyelerle kurtulduğu görüldü.
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