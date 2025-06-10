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        Kesilmek isterken kaçan keçi damdan düştü; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da kurbanlık keçi, kesilmek istediği sırada sahibinin elinden kurtulup, 2 katlı evin damından düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:10
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        Kesilmek isterken kaçan keçi damdan düştü; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'da kurbanlık keçi, kesilmek istediği sırada sahibinin elinden kurtulup, 2 katlı evin damından düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 8 Haziran'da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı için canlı hayvan borsasından alınan keçi, kesilmek üzere 2 katlı bir binanın damına götürüldü. Ayakları bağlanacağı sırada sahibinin elinden kurtularak kaçan keçi, damdan düştü. Sahibi, yaralanan keçiyi tedavi için veterinere götürürken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen bir kişinin de keçinin üzerine düşmesinden saniyelerle kurtulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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