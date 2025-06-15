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        Diyarbakır'da kapkaççılara 'Çekirge' operasyonu; 12 tutuklama

        DİYARBAKIR'da, polis ekiplerinin kapkaç yapan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Çekirge' operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 08:04 Güncelleme: 15.06.2025 - 08:10
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        Diyarbakır'da kapkaççılara 'Çekirge' operasyonu; 12 tutuklama
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        DİYARBAKIR’da, polis ekiplerinin kapkaç yapan şüphelilere yönelik düzenlediği ‘Çekirge’ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. 1’i tavan arasında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ‘çekirge’ isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda pazarcı ve simitçi gibi davranan polis ekipleri, 4 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. de evine yapılan baskında tavan arasında saklanırken yakalandı. 12 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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