Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Cem Üstündağ'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:13 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Cem Üstündağ'ı renklerine bağladı.


        Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 25 yaşındaki Üstündağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde eksik bölgelere yönelik transferler gerçekleştirdiklerini belirterek, Cem Üstündağ'ı da bu doğrultuda kadroya dahil ettiklerini söyledi.

        Üstündağ'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giydiğini hatırlatan Eren, "Cem Üstündağ ile bonservis bedelini de ödeyerek 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah bu yılki şampiyonluk hedefimize önemli katkılar sunar. Kendisi 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen bir orta saha oyuncusu. Kendisine, ailesine ve kulübümüze hayırlı olsun." diye konuştu.

        Eren, Amed Sportif Faaliyetler'in Trendyol 1. Lig'e büyük bir heyecan kattığını belirterek, şunları söyledi:

        "Kulübümüz, seyir zevki yüksek bir futbol oynayan ve taraftarıyla bu lige ayrı bir anlam katan bir kulüp. Sezon başındaki kadro yapılanmamız ve ara transfer döneminde gerçekleştirdiğimiz takviyelerle Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."




        - "Andre Biyogo Poko ile yolları ayırma kararı aldık"

        Yabancı futbolcu kontenjanında yaşadıkları sıkıntıya da değinen Eren, şunları kaydetti:

        "Normal şartlarda 7 yabancı futbolcu oynatma hakkımız var. Ancak 23 yaş altı oyuncu oynatılması durumunda bu sayı 8'e çıkıyor. Kamuoyunda çok bilinmeyen bir kural daha bulunuyor. Bu kurala göre, 8 yabancı kontenjanına sahip olsanız dahi aynı anda sahada en fazla 6 yabancı oyuncu oynatabiliyorsunuz. Bizim yalnızca iki stoperimiz vardı ve bu bölgeye ciddi takviye yapmamız gerekiyordu. Nitekim bu bölgelere iki transfer gerçekleştirdik. Bu durum, bir futbolcumuzla yollarımızı ayırmamızı zorunlu kıldı. Yönetim olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda orta saha oyuncumuz Andre Biyogo Poko ile yolları ayırma kararı aldık. Bu durumu kendisine üzülerek bildirdik. Kendisi kulüpte kalmak istiyordu ancak karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshi konusunda görüşmelerimiz sürüyor."




        - "Bir hedefimiz var, o da şampiyonluk"

        Cem Üstündağ da, Amed Sportif Faaliyetler forması giyecek olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

        Üstündağ, "Amedspor'a hedeflerle geldim. Bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Bunu bir aile ortamı içinde başarmaya çalışacağız. Takıma, başkanımıza, teknik ekibe ve futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum. Amedspor'u gelecek sezon Süper Lig'de görmeyi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        AK Partili Güler: Diyarbakır'da 17 bin 544 konut hak sahiplerine teslim edi...
        AK Partili Güler: Diyarbakır'da 17 bin 544 konut hak sahiplerine teslim edi...
        Amedspor, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı
        Amedspor, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir...
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir...
        Ezan sesi mahalleliye ulaşmayınca belediye binasına hoparlör konuldu
        Ezan sesi mahalleliye ulaşmayınca belediye binasına hoparlör konuldu
        Diyarbakır'da bitki koruma ürünleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzen...
        Diyarbakır'da bitki koruma ürünleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzen...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Diyarbakır'da 89 canın yitirildiği site...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Diyarbakır'da 89 canın yitirildiği site...