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        Traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde traktörün altında kalan Mizgin Menteşe (36), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:41
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        Traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
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        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde traktörün altında kalan Mizgin Menteşe (36), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 22 Haziran'da Lice ilçesine bağlı kırsal Dibek Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarlayı süren Mizgin Menteşe, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek araçtan düştü. Traktörün altında kalan Menteşe, ağır yaralandı. Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Menteşe, dün hayatını kaybetti. Menteşe’nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Dibek Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

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