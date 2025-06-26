Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı, ilk duruşmada tahliye edildi

        DİYARBAKIR'da12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı, ilk duruşmada tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR'da12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Z.Ş. (29), ilk duruşmada, toplanan deliller, tutukluluk süresi ve kaçma şüphesi olmaması gerekçesiyle tahliye edildi. Kemik yaşı 16 olduğu tespit edilen kız, duruşmada şikayetçi olmazken; savunma yapan Z.Ş., "Facebook'ta tanıştık. Bana 16 yaşında olduğunu söyledi" dedi.

        Olay, 2 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğu, yaklaşık 2 yıldır sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.Ş. (29) ile kaçtı. Ailenin kayıp başvurusu sonrası polis ekipleri, çalışma başlattı. 6 Şubat'ta sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan kayıp paylaşımlarını gören Z.Ş. ve kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Z.Ş., aynı gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KIZIN KEMİK YAŞI 16

        Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12 Haziran'daki ilk duruşmasında, tutuklu sanık Z.Ş., kız çocuğu, kızın babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada kız çocuğunun Adli Gözlem Odası'nda alınan ifadesi ve Adli Tıp Kurumu raporları okundu. Kız çocuğunun kemik yaşının 16 olduğu, resmi kayıtlara yaşının 12 olarak geçtiği belirtildi. Ayrıca kız çocuğunun sosyal medya paylaşımlarında sanık Z.Ş. ile rızası dahilinde görüştüğünü ifade ettiği bilgisi de dosyaya yansıdı.

        SAVCI, 3 SUÇTAN CEZA İSTEDİ

        Mahkeme gözleminde de kız çocuğunun boyunun uzun olduğu, yaşıtlarına göre kilosunun bir miktar fazla olduğu, yaşının 17 olduğunun gözlendiği belirtildi. Savcı, sanığın, 'Çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde cinsel istismar' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca suçun katalog suçlardan olması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.'

        ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

        Kız çocuğu, alınan ifadesinde; kendi isteği ile Z.Ş.'ye kaçtığını, 2 yıldır görüştüklerini, kaçtıktan sonra 4 gün parkta gezip dolaştıklarını, kendi isteğiyle 2 defa ilişkide bulunduklarını, kimsenin kendilerine yardım etmediğini ve şikayetçi olmadığını söyledi.

        SANIK SAVUNMA YAPTI

        Mahkemede söz alan sanık Z.Ş., "Biz Facebook'ta tanıştık. Bana 16 yaşında olduğunu söyledi. İlerleyen zamanda bana '18 yaşıma girdim, ailem tarafından şiddet görüyorum, evden kaçacağım' dedi. Ben karakola gitmeyi teklif ettim ama kimliğini kaybettiğini söyledi. Ardından Roboski Parkı'na ve On Gözlü Köprü'ye gittik. Orada 'İlişkide bulunalım yoksa babam seni bana vermez' dediği için kabul ettim. Çocuk Şube'ye teslim olduğumuzda da yaşının 18 olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilseydim, kabul etmezdim" dedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanığın tutukluluk süresi ve kaçma şüphesinin somut bir şekilde ortaya konulamaması gerekçesiyle Z.Ş.'nin tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca kız çocuğunun babasının da davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma, dosyadaki eksik hususların giderilmesi, ek delillerin toplanması ve beyanların tamamlanması amacıyla 16 Ekim'e ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Önce karate sonra halay
        Önce karate sonra halay
        Yeşilay sayesinde madde bağımlılığından kurtulan genç iş hayatına atıldı
        Yeşilay sayesinde madde bağımlılığından kurtulan genç iş hayatına atıldı
        Diyarbakır'da anız yangını kontrol altına alındı (2)
        Diyarbakır'da anız yangını kontrol altına alındı (2)
        Diyarbakır'da anız yangını; ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Diyarbakır'da anız yangını; ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Diyarbakır'da "Sanayici İstişare Toplantısı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Sanayici İstişare Toplantısı" düzenlendi
        "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında 80 öğrenci tarihi ve turisti...
        "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında 80 öğrenci tarihi ve turisti...