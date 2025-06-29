Diyarbakır merkezli 14 ilde 'Akbaba' operasyonu: 18 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 14 ilde, faizsiz kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen ‘Akbaba’ adı verilen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, internet siteleri üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alan bir şebekenin, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak ‘hesabınızda şüpheli işlem var’ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Elde ettikleri paraları ise kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarıp, kripto ofislerinde nakde çevirdikleri anlaşıldı.

SUÇ DELİLLERİNİ PENCEREDEN ATTILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 kişilik özel ekip oluşturuldu. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler, evlerine giren ekipleri görünce ellerindeki silahları ve içinde belgeler bulunan dizüstü bilgisayarı pencereden attı.