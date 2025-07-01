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        Diyarbakır'da binanın 4'üncü katından düşen ısı yalıtım ustası öldü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir binanın 4'üncü katından düşen ısı yalıtım ustası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 23:23 Güncelleme: 01.07.2025 - 23:23
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        Diyarbakır'da binanın 4'üncü katından düşen ısı yalıtım ustası öldü
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir binanın 4'üncü katından düşen ısı yalıtım ustası hayatını kaybetti.

        Tepe Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinde ısı yalıtım çalışması yapan Askeri Kızmaz, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.

        Kızmaz, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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