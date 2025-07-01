'Köprüde 'kayboldu' ihbarı sonrası nehirde bulunan Remzi, kurtarılamadı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sur ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşı, Remzi Sarı’nın On Gözlü Köprü’de yürürken bir anda ortadan kaybolduğu ihbarında bulundu. Dicle Nehri'ne düşmüş olacağı değerlendirilen Sarı için bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde olay yerine 1 dalgıç aracı, 1 bot, 2 dalgıç ve 5 arama-kurtarma teknisyeni yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Remzi Sarı bulunup sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Remzi Sarı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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