Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Tartıştığı kardeşini tabancayla öldüren şüpheli, tutuklandı

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi Mahmut Ak'ı (25) tabancayla vurup öldüren Velat Ak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kardeşini tabancayla öldüren şüpheli, tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi Mahmut Ak’ı (25) tabancayla vurup öldüren Velat Ak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 29 Haziran’da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi’nde meydana geldi. Velat Ak ile kardeşi Mahmut Ak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Velat Ak, kardeşi Mahmut’a tabancayla ateş ederek, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mahmut Ak’ın vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Velat Ak ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Mahmut Ak’ın cenazesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velat Ak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bir otomobilde 2 kalaşnikof ele geçirildi
        Diyarbakır'da bir otomobilde 2 kalaşnikof ele geçirildi
        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Köprüde kayboldu ihbarı yapıldı, nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
        Köprüde kayboldu ihbarı yapıldı, nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı
        Evinin bahçesindeki kadının husumetlileri tarafından öldürüldüğü silahlı sa...
        Evinin bahçesindeki kadının husumetlileri tarafından öldürüldüğü silahlı sa...
        15 yaşındaki Nur hidrosefaliden yaşamını yitirdi; aynı hastalıktan ölen abl...
        15 yaşındaki Nur hidrosefaliden yaşamını yitirdi; aynı hastalıktan ölen abl...
        Tartıştığı kardeşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandı
        Tartıştığı kardeşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandı