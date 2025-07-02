Yunanistan Maliye Bakanlığı sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yasaya göre vergi Santorini, Mykonos ve diğer adalarda daha farklı ölçülerde uygulanacak" dedi. Yeni düzenlemeye göre, küçük adalara sefer yapan yolcu gemileri ise yolcu başına 5 euro vergi ödeyecek.

Yunanistan, 1 Haziran-30 Eylül arasındaki yoğun turizm sezonunda uygulanacak vergiyle yılda 50 milyon euroya kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Yunanistan, aşırı kalabalık yerlere gelen turist sayısının hızla artmasını önlemek amacıyla geçen yıl kruvaziyer gemilerine yönelik yasayı kabul etti ve benzer önlemleri alan son Avrupa ülkesi oldu.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Venedik'te de İtalyan makamları, geçen yıl günübirlik ziyaretçilere belirli günlerde 5 euro giriş ücreti ödeme zorunluluğu getirmişti.

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İspanya'da da hükümet, giderek daha az bulunan ve karşılanamayan konut fiyatları nedeniyle yerel düzeyde endişe yaratan Airbnb ve Booking gibi sitelere binlerce reklamı kaldırmaları talimatı vererek, yasadışı kısa dönemli turistik kiralamalara karşı sert önlemler aldı.

Haziran ayında büyük ilgi gören İbiza'da ise, artan ziyaretçi sayısı nedeniyle gelen turist araçları ve karavanların sayısına sınırlama getirildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan İspanya'nın Barselona ve diğer kentlerinde halk, aşırı turizme karşı protesto gösterileri düzenliyor. GELİR, ALTYAPI VE LİMANLARI GELİŞTİRMEDE KULLANILACAK Yunanistan toplanan parayı, adalardaki aşırı yüke maruz kalan altyapıyı ve limanları iyileştirmek için kullanmayı planlıyor. Nedeni ise limanların genellikle aynı anda birden fazla yolcu gemisine ev sahipliği yapamayacak kadar küçük olması. Hellenic Ports Association'a göre, geçen yıl kruvaziyer gemilerindeki yolcu sayısı yüzde 13,2 artarak 7,9 milyona çıktı ve bu eğilimin devam edeceği öngörülüyor. Mykonos ise son verilere göre geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artışla yaklaşık 1,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Santorini de geçen yıl yüzde dört artışla 1,3 milyondan fazla yolcu ağırladı. Ada, geçen yıl günlük yolcu gemisi sayısını 8 bin yolcuyla sınırlamıştı. Ancak liman otoritesinin verilerine göre, ilk gününde yaklaşık 8 bin 400 yolcu taşıyan dört geminin Santorini'ye yanaşması planlanıyordu. Bazı bölge sakinleri gemilerin yarattığı kirlilikten şikâyetçi olurken, yerel esnaf ise yolcuların genellikle sadece birkaç saat kalıp az para harcadığını söylüyor.