Diyarbakır'da kayınpederi tarafından silahla vurulan gelin öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada kayınbaba N.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelini S.N.Y'ye silahla ateş etti.

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