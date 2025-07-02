Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı! İzmir başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen orman yangınları yürekleri yaraladı. Muğla Milas'ta ise olası bir büyük facia son anda önlendi. İlçede bir otomobilde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:01 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL