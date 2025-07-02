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        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları! | Son dakika haberleri

        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!

        İstanbul Kartal'da bir eve giren 2 kadın hırsız 493 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamera görüntüsüne takılan kadınlarla ilgili yapılan çalışmada akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıkarttı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerde Pınar U., 170 suç kaydı, 18 yaşındaki Hülya S.'nin ise 14 suç kaydı ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası çıktı. Düzenlenen operasyonla iki hırsız yakalandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 02.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:29
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        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
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        Olay 18 Haziran günü Kartal Atalar Mahallesi Arkadaş sokakta bulunan H.S. adlı kişinin dairesinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kimsenin evde olmadığı saatlerde içeri giren hırsızlar 493 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayı fark eden H.S., hemen şikayetçi oldu.

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        2 KADIN HIRSIZ KAMERADA

        Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren iki kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde siteye giren iki kadının olayı gerçekleştirdikten sonra siteden ayrıldığı görüldü.

        SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

        Yapılan çalışmalarda 2 kadın hırsızın kimliği tespit edildi. 2 kadın hırsızla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar akıllara durgunluk verdi. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerden birinin 38 yaşındaki Pınar U. diğerinin ise 18 yaşındaki Hülya S. olduğu belirlendi. Pınar U.’nun 167'si evden hırsızlık olmak üzere 170 adet suç kaydı çıktı. Ayrıca 4 adet Konut Dokunulmazlığının İhlali, 7 adet hırsızlık suçu olmak üzere toplam 11 adet aranması olduğu tespit edildi.

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        18 YAŞINDA 15 YIL HAPİS CEZASI

        Pınar U.'nun ayrıca 10 farklı ilçeden 15 adet evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi. 14 adet suç kaydı çıkan 18 yaşındaki Hülya S.’nin de 2 adet aranması ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı.

        TUTUKLANDILAR

        Olayın ardından çalışmayı derinleştiren polis ekipleri iki suç makinesinin izinin Başakşehir’de olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Pınar U. ile Hülya P. yakalandı. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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