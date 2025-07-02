Tartıştığı gelinini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada; kayınpeder N.Y., gelini S.N.Y.'ye tabancayla ateş etti. S.N.Y. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.N.Y., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. N.Y. gözaltına alınırken, S.N.Y.'nin cenazesi Lice ilçesinde defnedildi.

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