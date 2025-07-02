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        Tartıştığı gelinini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde çıkan tartışmada gelini S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:20
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        Tartıştığı gelinini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde çıkan tartışmada gelini S.N.Y.'yi tabancayla vurarak öldüren kayınpeder N.Y., tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada; kayınpeder N.Y., gelini S.N.Y.'ye tabancayla ateş etti. S.N.Y. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.N.Y., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. N.Y. gözaltına alınırken, S.N.Y.'nin cenazesi Lice ilçesinde defnedildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen N.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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