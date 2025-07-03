25 yıldır fidan dikiyor: Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak adına bunu yapıyorum

DİYARBAKIR’da sağlık memuru Harun Tutuş (35), 10 yaşındayken başladığı fidan dikmeye 25 yıldır devam ediyor. Bulduğu her boş alana fidan diken Tutuş, “Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak adına bunu yapıyorum” dedi.

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık memuru Harun Tutuş, 10 yaşındayken okuduğu okulun bahçesinde ağaçların az olduğunu görüp bulduğu fidanları dikmeye başladı. Tutuş, liseye geçtiğinde de İlçe Orman Müdürlüğü ve belediyelerden temin ettiği fidanları bulduğu boş alanlara dikmeye başladı. 25 yılda yüzlerce fidanı toprakla buluşturan Harun Tutuş, “Aralıksız fidan dikimi yapıyorum. Her yıl düzenli olarak fidan dikimi yapıyorum. Gittiğim ortaokulun bahçesinde ağaçlar olmadığı için daha o yaşta bile nerde bir fidan görürsem, getirip okulun bahçesinde dikiyordum. Sonra liseye geçince, lise bahçesinde ağaç olmadığı için, İlçe Orman Müdürlüğü ve belediyelere gidip fidan alarak, okulun bahçesine dikiyordum. Her şey okulun yeşil olması içindi” diye konuştu.