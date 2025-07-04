Diyarbakır'da 150'den fazla türe ev sahipliği yapan 'kuş cenneti'nde kuraklık tehdidi

DİYARBAKIR’da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150’den fazla farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Kabaklı Göleti'nin bir şansı var. Eğer Dicle Üniversitesi’ne yardımcı olunursa, Dicle Nehri'nden buraya su pompalanabilir. Bu, Kabaklı Göleti’nin bir şansı. Ama kurumlar arası yardıma ihtiyaç var” dedi.

Bölge genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 150’den fazla farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti kuruma noktasına geldi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin yabani ve evcil hayvanların yanı sıra bölgedeki tarım açısından da son derece önemli bir su kaynağı olduğunu belirterek, “Kabaklı Göleti bölge için oldukça önemli. Burada pek çok kuş ve memeli türünü, omurgasız hayvanları, özellikle kurbağa çeşitlerini ve bazı balıkları görme şansımız vardı. Maalesef soyunun büyük bir kısmının kaybını artık izlemekteyiz. Bu, küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen bir durum. Bölgenin aşırı derecede ısınmasıyla buharlaşma da çok fazla. Bundan dolayı gölet kuruyor” diye konuştu.