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        Oğlu ile tartışan çocuğa silah çekip, havaya ateş etti; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:45
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        Oğlu ile tartışan çocuğa silah çekip, havaya ateş etti; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde M.R.T., oğlu ile tartışan çocuğa tabanca çekip havaya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.R.T. gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Ç. isimli çocuk, M.R.T.'nin oğluyla tartıştı. Durumu fark eden M.R.T., elindeki tabancayla site bahçesine inerek M.A.Ç.'ye silah çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen M.R.T., bu sırada havaya bir el ateş etti. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., M.R.T. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Anne H.Ç., ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık. Şikayetçiyim" dedi. Gözaltına alınan M.R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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