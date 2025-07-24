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        Uyuşturucu taşınan araçtan ateş açıldı; çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine, 'dur' ihtarına uymayan araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:00
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        Uyuşturucu taşınan araçtan ateş açıldı; çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü
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        DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine, 'dur' ihtarına uymayan araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü. Olayda, araçtan atılan 3 kilogram esrar ele geçirilirken, araçtaki diğer 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi eski taş ocağı bölgesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde taşındığı belirlenen araca yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler jandarmaya ateş açtı. Jandarma ekipleri de aracı durdurmak amacıyla karşılık verdi. Olay yerinden kaçan araçtan atılan çuval içerisinde yaklaşık 3 kilo esrar ele geçirildi.

        Olayın ardından araçta bulunan Ömer Yiğit, diğer şüpheliler tarafından yaralı olarak Ergani Devlet Hastanesi’ne bırakıldı. Burada tedaviye alınan Yiğit hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili çeşitli suç kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Valilik konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “23.07.2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında, ilimiz Ergani ilçesinde eski taş ocağı bölgesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı duyumunun alınması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyu taşıdığı belirlenen aracın durdurulması için gerekli tedbirler alınmıştır. Jandarmanın dur ihtarına uymayan şüpheliler, jandarmaya silahla ateş etmiş ve kaçmaya çalışmıştır. Bunun üzerine görevli jandarma personeli aracı durdurmak için ateş etmek zorunda kalmıştır. Olay yerinden kaçan araçtan çuval içinde yaklaşık 3 kilogram kubar esrar yola atılmış, bahse konu esrar maddesi bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Kısa süre sonra dur ihtarına uymayan araç içerisinde bulunan Ö.Y. isimli şüpheli şahıs diğer şüphelilerce yaralı olarak Ergani Devlet Hastanesi’ne bırakılmıştır. Ancak şüpheli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak çeşitli suçlardan kayıtları olan 2 şüpheli gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili olarak idari ve adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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