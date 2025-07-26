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        Diyarbakır'da örtü yangını

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:25
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        Diyarbakır'da örtü yangını
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        DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde örtü yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Lice ilçesine bağlı kırsal Duru Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 5 arazöz ile 40 Orman İşletme Müdürlüğü ve 15 itfaiye personeli ile karadan, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yangın söndürme ekipmanlarına sahip askeri helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor.

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