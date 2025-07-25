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        9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış (2)

        HELİN'İNKATİL ZANLISI TUTUKLANDIDün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift Kapı mevkisinde kuzeniyle birlikte yürüyen dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren'i tabancayla öldüren Siyabend Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:45
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        9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış (2)
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        HELİN’İNKATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift Kapı mevkisinde kuzeniyle birlikte yürüyen dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren’i tabancayla öldüren Siyabend Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şeker, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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