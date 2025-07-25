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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:22
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        S.Ş'nin, birlikte yaşadıkları evde dün akşam tabancayla ateş etmesi sonucu H.E'nin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Saldırının ardından kaçan S.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen S.Ş, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde H.E, dün akşam birlikte yaşadıkları evde S.Ş'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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