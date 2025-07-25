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        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

        DİYARBAKIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Çermik ilçesindeki bir okulun çatısını uçurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:09 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:15
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        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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        DİYARBAKIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Çermik ilçesindeki bir okulun çatısını uçurdu.

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı kırsal Arabük Mahallesi'ndeki Arabük İlk ve Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarla uçtu. Parçalar okulun bahçesine ve dışına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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