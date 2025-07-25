Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı kırsal Arabük Mahallesi'ndeki Arabük İlk ve Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarla uçtu. Parçalar okulun bahçesine ve dışına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Çermik ilçesindeki bir okulun çatısını uçurdu.

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