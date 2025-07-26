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        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Diyarbakır'da

        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 67. şehir olarak geldiği Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:06
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        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Diyarbakır'da
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        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 67. şehir olarak geldiği Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu.

        Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan 26 yaşındaki Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi.

        Depremin ardından "Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk Örümcek Adam" olarak ülke turuna çıkan Koç, 67. il olarak Diyarbakır'a geldi.

        Kentteki tarihi mekanları ziyaret eden Koç, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarını da gezdi.

        Merkez Sur ilçesinde tarihi sokak ve caddelerinde giydiği kostümle vatandaşların ve turistlerin ilgisiyle karşılaşan Koç, tarihi yapıların önünde fotoğraf çektirdi.

        Koç, kentin tescilli ciğer kebabını pişirip çocuklarla samimi anlar yaşadı.

        Giydiği kostümüyle ilgi gören Koç, AA muhabirine, başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'yi gezdiğini söyledi.

        İlk çalışmasına 6 Şubat depremlerinde başladığını anlatan Koç, deprem bölgesinde çocuklara "Örümcek Adam" kostümüyle moral verdiğini dile getirdi.

        Diyarbakır'ın hem sıcak iklimiyle hem de sıcakkanlı insanlarıyla kendisini etkilediğini belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır, ciğeriyle, karpuzuyla, tarihi surlarıyla, On Gözlü Köprüsü'yle ve misafirperver halkıyla meşhur. Burada kostüm giymeyi geçtim, sivil olarak bir eve gitsem, kapıyı çalıp 'karnım aç' desem, o tabak mutlaka nasibim olur. Bundan eminim. Diyarbakır halkı beni çok güzel ağırladı. Şehri keşfetmeye devam edeceğim. Trafikte, Ulu Cami'de, tarihi surlarda vatandaşlar beni görünce 'Örümcek Adam, şu binaya tırman, şuraya ağ at' diyorlar. Ben de elimden geldiğince hepsini yapıyorum ama asıl amacım sevgi vermek. Bu yüzden tarihimizle, yöresel lezzetlerimizle insanlara bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Diyarbakır'ı tanıtmaya ve şehir turuma bu şekilde devam edeceğim. Gerçekten çok güzel bir yerdeyim. Kendimi öyle huzurlu hissediyorum ki Diyarbakır'ı gezmeye devam edeceğim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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