Diyarbakır'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
Diyarbakır'ınÇermik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, bir okulun çatısı uçtu.
Diyarbakır'ınÇermik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, bir okulun çatısı uçtu.
Arabük Mahallesi'nde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Arabük Ortaokulu'nun çatısı uçtu.
Uçan çatı parçaları birçok noktaya savruldu.
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