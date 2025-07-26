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        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

        Diyarbakır'ınÇermik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, bir okulun çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:42
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        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
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        Diyarbakır'ınÇermik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, bir okulun çatısı uçtu.

        Arabük Mahallesi'nde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle Arabük Ortaokulu'nun çatısı uçtu.

        Uçan çatı parçaları birçok noktaya savruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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