Sulama kanalına düşen oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çeltik Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Cengiz Şen, kanala düşen oğlu Ö.Ş.’yi kurtarıp çevredekilere teslim ettikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Cengiz Şen’in yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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