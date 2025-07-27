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        Sulama kanalına düşen oğlunu kurtardı, kendi boğuldu

        DİYARBAKIR'da Cengiz Şen (36) sulama kanalına düşen oğlu Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:44 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:50
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        Sulama kanalına düşen oğlunu kurtardı, kendi boğuldu
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        DİYARBAKIR'da Cengiz Şen (36) sulama kanalına düşen oğlu Ö.Ş.’yi (11) kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Şen’in cansız bedeni çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çeltik Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Cengiz Şen, kanala düşen oğlu Ö.Ş.’yi kurtarıp çevredekilere teslim ettikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Cengiz Şen’in yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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