Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya boyama atölyesinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da mobilya boyama atölyesinde yangın
        Diyarbakır'da mobilya boyama atölyesinde yangın
        Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı
        Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı
        Kuvvetli rüzgar elektrik direğini devirdi; 6 inek akıma kapılıp öldü
        Kuvvetli rüzgar elektrik direğini devirdi; 6 inek akıma kapılıp öldü
        Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...
        Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...