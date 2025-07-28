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        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen oğlunu kurtaran baba boğuldu

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:50
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        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen oğlunu kurtaran baba boğuldu
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba hayatını kaybetti.

        Baba C.Ş. (36), dün Kırsal Çeltik Mahallesi'nde sulama kanalına düşen oğlu Ö.Ş'yi (11) kurtarmak için suya girdi.

        Oğlu Ö.Ş'nin kanaldan çıkmasını sağlayan C.Ş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan C.Ş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yapılan kontrolde C.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        C.Ş'nin cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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