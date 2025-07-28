Diyarbakır'da "turizm polisi" rehberlik hizmetiyle turistlerle esnaf arasında köprü oldu

AYDIN ARİK - "Medeniyetler kenti" Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamaları, onlara rehberlik etmeleri için İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen, 7 dil bilen turizm polislerinin sunduğu hizmetten ziyaretçiler kadar esnaf da memnun.

33 medeniyete ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşıların ziyaretçi akınına uğradığı kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğünce geçen yıl görevlendirilen turizm polisleri yerli ve yabancı turistlere İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca hizmet sunuyor.

Tarihi mekanların bulunduğu Sur'da yerli ve yabancı turistleri karşılayan ekipler, kendilerine tahsis edilen elektrikli "Volta" araçlarla ilçede devriye geziyor.

Bir yılda binlerce ziyaretçi ile temas kurarak, turistlerin güvenle kentin tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret etmelerini sağlayan turizm polisinin hizmetinden esnaf da memnuniyet duyuyor.

Turizm polisleri yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik hizmeti sunarken, dil bilmeyen ve turistlerle iletişim kurmakta zorlanan esnafa da destek sunuyor. - "Turizm polisleri sorduğumuz her soruyu cevapladı" Samsun'dan Diyarbakır'a eşiyle gezmeye gelen Hakan Özdurmuş, AA muhabirine, turizm polislerinden gördüğü ilgiden memnun kaldığını söyledi. Diyarbakır'ı çok sevdiğini anlatan Özdurmuş, "Diyarbakır çok güzel. Daha önce bir kere daha gelmiştim ama bu kadar gezme fırsatı bulamamıştım. Tarihi dokusuyla çok güzel bir şehir. Fakat sıcaklık biraz bunaltıyor. Turizm polisleri de çok iyi, sorduğumuz her soruyu cevapladı. Yardımları için teşekkür ediyoruz." dedi. - "Turizm polisi ağabeylerimi gördüm, gidebileceğim yerleri sordum" İstanbul'dan gelen Murat Melih Ersöz de tarihi Ulu Cami'yi gezerken turizm polisiyle karşılaştığını, onlardan rehberlik konusunda destek aldığını belirtti. Ersöz, kentin tanıtımı konusunda da polislerin yardımcı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada tek bildiğim yer Ulu Cami. Ulu Cami'ye gittim, turizm polisi ağabeylerimi gördüm, onlara gidebileceğim yerleri sordum. Sağ olsunlar rehberlik yaptılar. Turistik yerleri söylediler. Ongözlü köprü, kiliseler, Dört Ayaklı Minare...Buraları not aldım ve o şekilde geziyorum. Ne sorduysam cevapladılar. Güven var, her yerde zaten turizm polisleri var." - Esnaf, yabancı turistlerle iletişim kurmak için turizm polisinden destek alıyor Sur ilçesindeki esnaftan Uğur Evran, turizm polisi sayesinde yerli ve yabancı turistlerle daha kolay iletişim kurduklarını belirtti. Turizm polisinin esnafa ciddi katkı sunduğunu ifade eden Evran, şunları söyledi: "Yerli ve yabancı turistler kendilerini çok güvende hissediyorlar. Aynı şekilde biz de öyle. Çok güzel bir şekilde düzeni sağlıyorlar. Turizm polisinin burada olmasından çok memnunuz. Yabancı turist geldiğinde dil anlamında eksik kaldığımız yerlerde bizi tamamlıyorlar. Bundan hem yabancı turistler hoşnut hem de biz hoşnutuz." Nedim Aba ise turizm polisinin esnafa dil açısından turistlerle bağ kurulması konusunda destek sunduğunu belirtti.

"Bazen yabancı turistlerle dil nedeniyle anlaşamıyoruz. Turizm polisleri sağ olsunlar bize yardımcı oluyor, aramızda bağ kuruyorlar. Kim yaptıysa Allah razı olsun." diyen Aba, ziyaretçilerin de esnafın da kendisini güvende hissettiğini söyledi. - "180 binin üzerinde turistle temas kurduk" İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğünden Komiser Yavuz Can ise kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yoğun olarak bulunduğu Sur'da ilin sürdürülebilir ve güvenli turizmine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Ekipte, 5'i kadın 17 polisin görev yaptığını belirten Can, "Faaliyetlerimize başlamış olduğumuz tarihten bu yana yerli ve yabancı olmak üzere 180 binin üzerinde turistle temas kurduk. Öncelikli hedefimiz ilimizi ziyaret eden turistlerin güvenli ve huzur içerisinde ziyaretlerini tamamlamaları. Bunun dışında ilimizi ziyaret eden tüm turistlere talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tercümanlık ve rehberlik hizmeti sunulmakta. Ayrıca ilimizin kültürel ve tarihi değerleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulunmaktayız." dedi.