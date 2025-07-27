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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:14 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:14
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıyarak tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Fatih Taş, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıların, tarihin en karanlık sayfalarına geçtiğini söyledi.

        Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirten Taş, şehitlerin büyük bölümünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu, birçok çocuğun yetim kaldığını dile getirdi.

        Taş, Gazze'de son bir aydır insani krizin derinleştiğini, açlık nedeniyle 90'ı çocuk en az 150 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 binden fazla çocuğun ise yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye muhtaç hale geldiğini ifade etti.

        Uluslararası toplumu acil adım atmaya çağıran Taş, "İşgal rejiminin 'soykırım ve aç bırakma' vahşetinden dolayı bebek ve çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Gazze'ye insani yardım ulaştırılmazsa bebekler ve çocuklar açlıktan dolayı toplu olarak ölüme terk edilmiş olacak." dedi.

        Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt, su, bebek maması ve insani yardımın derhal ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Taş, ablukanın kaldırılması ve sınır kapılarının hiçbir ön koşul olmaksızın açılması gerektiğini kaydetti.

        Taş, şunları söyledi:

        "İnsani yardımların ulaştırılmasına yönelik söz konusu kararların pratikte yerine getirilmesi için siyonist şer ittifakına karşı baskı yapılmalıdır. Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünleri boykot etmeye devam ediniz. Boykot en büyük silah olduğunu unutmayalım. Bir dönem değil, ömür boyu boykot bilinci ile hareket edilmelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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