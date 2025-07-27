Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıyarak tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Fatih Taş, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıların, tarihin en karanlık sayfalarına geçtiğini söyledi.

Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirten Taş, şehitlerin büyük bölümünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu, birçok çocuğun yetim kaldığını dile getirdi.

Taş, Gazze'de son bir aydır insani krizin derinleştiğini, açlık nedeniyle 90'ı çocuk en az 150 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 binden fazla çocuğun ise yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye muhtaç hale geldiğini ifade etti.

Uluslararası toplumu acil adım atmaya çağıran Taş, "İşgal rejiminin 'soykırım ve aç bırakma' vahşetinden dolayı bebek ve çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Gazze'ye insani yardım ulaştırılmazsa bebekler ve çocuklar açlıktan dolayı toplu olarak ölüme terk edilmiş olacak." dedi.