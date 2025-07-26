Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Ailesi ikna edilerek resim eğitimi verilen özel gereksinimli genç sergi açmaya hazırlanıyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da yaşayan özel gereksinimli Remziye Uğurlu (23), ailesi ikna edilerek aldığı resim eğitimi sayesinde ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesi ikna edilerek resim eğitimi verilen özel gereksinimli genç sergi açmaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da yaşayan özel gereksinimli Remziye Uğurlu (23), ailesi ikna edilerek aldığı resim eğitimi sayesinde ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.

        Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını artırmayı amaçlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yenişehir Gençlik Merkezinde düzenlenen kurslar gençlerin yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlıyor.

        Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çaya Geliyoruz Projesi kapsamında, 6 yıl önce özel gereksinimli Remziye Uğurlu'nun evine konuk oldu.

        İçine kapanık bir yaşam süren zamanının büyük bölümünü evinde geçiren Uğurlu ile tanışan Erpin, ailesini ikna ederek genç kızın merkezdeki kursta eğitim almasını sağladı.

        Gençlik liderleri ve eğitmenlerin desteğiyle merkezde düzenli olarak resim kursuna devam eden Uğurlu'nun bu süreçte sanatsal yeteneği de keşfedildi.

        Merkezde aldığı eğitimle sadece sanatsal becerilerini değil, sosyal yönünü de geliştiren Uğurlu, doğa, hayvan ve soyut temalı çalışmaların yer aldığı 15 yağlı boya tablo hazırladı.

        Hayal dünyasını tuvale yansıtan Uğurlu'nun hedefi ilk kişisel sergisini açmak.

        20 tablo ile sergi açmayı hedefleyen Uğurlu merkezde çalışmalarını sürdürüyor.

        Uğurlu, kendisi gibi özel gereksinimli akranlarına azmiyle rol model olmak istiyor.

        - "Resimle kendimi ifade ediyorum"

        Remziye Uğurlu, AA muhabirine, merkeze ilk günden bu yana hep mutluluk ve heyecanla geldiğini söyledi.

        Merkezde hem resim yaptığını hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyalleştiğini anlatan Uğurlu, "Burada arkadaşlar ediniyorum, kendimi mutlu hissediyorum. Resimle kendimi ifade ediyorum. İnsan hayal ettiğini gerçekleştirmeli. Bu amaçla sergimi açmak için tablolarımı hazırlıyorum. Bazen hocamdan yardım alıyorum, takıldığım noktalarda ona danışıyorum. Resimlerimin sayısını 20'ye tamamladığımda sergimi açacağım." dedi.

        Özel gereksinimli bireylere seslenen Uğurlu, "Kendilerini eve hapsetmesinler, merkeze gelsinler. Resim yapsınlar, oyun oynasınlar. Hayallerinin peşinden gitsinler, asla vazgeçmesinler." ifadelerini kullandı.

        Resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Uğurlu, resim öğretmeni olmak istediğini belirtti.

        Uğurlu, sergisine annesini ve babasını davet edeceğini dile getirerek, "Açacağım sergime annemi ve babamı da davet edeceğim. Ayrıca resme ilgi duyan arkadaşlarımı da çağıracağım." diye konuştu.

        - "Resim alanında gösterdiği gelişimi görünce sergi açma fikri doğdu"

        Merkezde görsel sanatlar eğitmeni İrem İl, düzenlenen eğitimlere katılan bireylerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etme imkanı bulduğunu anlattı.

        Merkezde adeta aile gibi olduklarına dikkati çeken İl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bir öğrencimiz gelmediğinde hemen arar, merak ederiz. Remziye de 6 yıldır merkeze geliyor. Onu son iki yıldır tanıyorum, çok sevgi dolu bir insan. Kalbinde herkese yer vardır. Hepimiz onu çok severiz, gelmediğinde eksikliğini hissederiz. Resim alanında gösterdiği gelişimi görünce bir sergi açma fikri doğdu. Bu sergi ile özel gereksinimli bireylerin de sanatla kendilerini ifade edebileceğini, sergi açabileceklerini ve sanatın bir terapi aracı olarak nasıl kullanılabileceğini göstermek istiyoruz. Şu an sergi için 5 eserimiz eksik, onları tamamlamak için çalışıyoruz."

        - "Remziye sadece kendisini değil, bizleri de geliştiriyor"

        Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin de gençlik merkezlerinin temel amacının gençlere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunmak olduğunu dile getirdi.

        Sanat, spor ve farklı projeler ve çeşitli etkinliklerle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Erpin, şunları kaydetti:

        "Gençlik merkezleri, gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği mekanlardır. Gençler buraya gelerek kendi hayallerinin peşinden koşabilirler. Her kesimden gence ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda özel gereksinimli gençlerle de yakından ilgileniyoruz. Remziye sadece kendisini değil, bizleri de geliştiriyor. O, merkezimizin adeta sevgi kaynağı. Birkaç gün gelmediğinde hemen hocasına 'Remziye nerede?' diye sorarız. Onu gördüğümüzde tüm sorunlarımızı bir kenara bırakırız. Bu nedenle Remziye gibi gençlerin buraya gelerek kendilerini geliştirmelerini tüm kalbimizle istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 58 çiftçi bireysel sulama hibesinden yararlandı
        Diyarbakır'da 58 çiftçi bireysel sulama hibesinden yararlandı
        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
        9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış (2)
        9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış (2)
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı t...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı t...
        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
        Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar okulun çatısını uçurdu
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı